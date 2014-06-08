Лучшей шахматисткой 2013 года по версии ФИДЕ стала представительница Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекская шахматистка, серебряный призер чемпионата мира среди девочек до 14 лет Бахора Абдусаттарова стала лауреатом премии "1st Annual Asian Chess Excellence Awards" в номинации "Лучшая юная шахматистка" по итогам 2013 года.

Премия учреждена Азиатской Шахматной Федерацией, была одобрена во время 84-го Конгресса ФИДЕ в Таллине в октябре 2013 года.

Церемония награждения лауреатов Азиатской шахматной федерации состоится 25 июня в Аль-Айне (ОАЭ).

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