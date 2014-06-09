Узбекистан и Япония обсудили график предстоящих контактов

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях, а также график встреч на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что предыдущий визит в МИД Республики глава дипмиссии Японии нанес 7 апреля, тогда также были рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящим контактам на высоком уровне и подписания узбекско-японских документов

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