Обсуждены предложения по расширению договорно-правовой базы сотрудничества между Узбекистаном и Кореей

Обсуждены предложения по расширению договорно-правовой базы сотрудничества между Узбекистаном и Кореей09.06.2014 17:34
ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном.
В ходе беседы стороны обсудили практические вопросы предстоящих двусторонних встреч на различных уровнях, включая ход рассмотрения сторонами предложений по расширению договорно-правовой базы сотрудничества, сообщает узбекский МИД.
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