



Обсуждены предложения по расширению договорно-правовой базы сотрудничества между Узбекистаном и Кореей



ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном. В ходе беседы стороны обсудили практические вопросы предстоящих двусторонних встреч на различных уровнях, включая ход рассмотрения сторонами предложений по расширению договорно-правовой базы сотрудничества, сообщает узбекский МИД. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи