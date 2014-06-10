Обсуждены вопросы развития фестиваля "Шелк и специи"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня в рамках традиционного фестиваля "Шелк и специи" в конференц-зале гостиничного комплекса "Бухара Гранд" состоялся "круглый стол" на тему: "Повышение популярности и развития фестиваля до международного уровня".

В мероприятии участвовали координатор ОБСЕ в Узбекистане Д.Сабо, члены делегации из Таджикистана М.Каюмова, В.Мирзоева, председатель ассоциации ремесленников в Кыргызстане С.Балалаева и К.Сагынбек, представитель Самаркандского международного исследовательского института Х.Пак, представитель международного Совета по традиционной музыке ЮНЕСКО А.Жумаев, заместитель директора по науке международного института ЦА при ЮНЕСКО, а также, местные ремесленники, представители туризма и СМИ.

Открыл мероприятие хоким города Бухары В.Уринов, который рассказал о проводимой руководством Республики политике по сохранению культурного и исторического наследия Узбекистана, сохранению и развитию ремесел, как одного из основных факторов развития международного канала туризма.

В процессе "круглого стола" обсуждены аспекты организации фестиваля "Шелк и специи" на международном уровне, включение в его программу выставок и демонстраций образцов культуры и искусства соседних с Узбекистаном государств, а также рассмотрен вопрос внесения предложения в Кабинет министров страны о принятии решения по ежегодному проведению фестиваля "Шелк и специи" в качестве национального историко-культурного мероприятия.

Также в ходе мероприятия с докладами выступили координатор ОБСЕ в Узбекистане Д.Сабо, член делегации из Таджикистана М.Каюмова, председатель ассоциации ремесленников в Кыргызстане С.Балалаева и представитель Самаркандского международного исследовательского института Х.Пак.

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