Обсуждены методы организации депутатского контроля

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня в городе Бухаре состоялся семинар-тренинг на тему "Актуальные вопросы повышения эффективности деятельности депутатских групп, выдвижения и подготовки кандидатов в депутаты на предстоящие выборы территориальными организациями политических партий", организованный областным РО НИМФОГО совместно с Бухарским областным Кенгашем НДПУ.

Цель мероприятия заключается в повышении политического и правового уровня знаний, развитии у работников партийного аппарата и руководителей депутатских объединений политических партий в местных представительных органах власти необходимых навыков эффективной организации работы партийных групп в местных Кенгашах народных депутатов и оказании методического содействия территориальным органам политических партий.

В мероприятии приняли участие депутаты областного, районных и городских Кенгашей народных депутатов, кандидаты в депутаты, представители областного, районных и городских Кенгашей и активисты партии, представители СМИ и РО НИМФОГО.

В ходе семинара докладчики ознакомили аудиторию с методикой организации депутатского контроля над исполнением законов и решений правительства на местах. Также было обсуждено участие депутатских групп в местных Кенгашах народных депутатов в исполнении Закона Узбекистана "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Вместе с этим, участникам были разъяснены современные технологии организации избирательной кампании, участия кандидатов в депутаты в выборах.

Далее состоялась работа участников семинара в 3 малых группах, по итогам чего обсуждены вопросы взаимодействия партийной фракции в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана с депутатскими группами в местных Кенгашах народных депутатов, организации депутатского контроля над рассмотрением обращений граждан должностными лицами и повышения роли ППО в выборе кандидатов в депутаты.

УЗИНФОРМ