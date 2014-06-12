Обсуждены вопросы развития узбекско-казахских отношений

ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан Борибаем Жексембином.

Встреча была посвящена обсуждению хода реализации договоренностей, достигнутых в июне прошлого года по итогам узбекско-казахстанской встречи на высшем уровне в Ташкенте, перспектив расширения связей в культурно-гуманитарной сфере, а также обмену мнениями по повестке дня планируемых официальных встреч и мероприятий.

По информации МИД Узбекистана, в настоящее время между Узбекистаном и Казахстаном действует свыше 160 документов в различных областях взаимодействия. В 2013 году взаимная торговля достигла 3 млрд 244 млн долларов США, что заметно превышает аналогичный показатель за предыдущий период.

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