



Узбекистан и Китай расширяют торговое и инвестиционное сотрудничество



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетила делегация Китайской Народной Республики, прибывшая в Ташкент во главе с генеральным директором департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Чэнь Линем. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения торговых и инвестиционных связей между двумя странами, в том числе, обговорили необходимость активизации взаимодействия по развитию Специальной индустриальной зоны "Джизак" и реализации совместных инвестиционных проектов в высокотехнологичных отраслях, а также наращивания объемов взаимной торговли стратегическими товарами, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи