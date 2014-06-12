Узбекистан и Китай расширяют торговое и инвестиционное сотрудничество

Узбекистан и Китай расширяют торговое и инвестиционное сотрудничество12.06.2014 14:25
ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетила делегация Китайской Народной Республики, прибывшая в Ташкент во главе с генеральным директором департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Чэнь Линем.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения торговых и инвестиционных связей между двумя странами, в том числе, обговорили необходимость активизации взаимодействия по развитию Специальной индустриальной зоны "Джизак" и реализации совместных инвестиционных проектов в высокотехнологичных отраслях, а также наращивания объемов взаимной торговли стратегическими товарами, сообщает МВЭСИТ.
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