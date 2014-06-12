Депутаты обсудили инициативу Президента Узбекистана о создании безъядерной зоны в ЦА

ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошел "круглый стол", организованный парламентским Комитетом по вопросам обороны и безопасности, который был посвящен обсуждению вопросов реализации инициативы о создании Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), выдвинутой Президентом Узбекистана Исламом Каримовым на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 1993 года.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты, представители Министерства иностранных дел, аналитических, академических и общественных кругов Республики, а также журналисты.

Основными темами повестки дня встречи стали актуальность и значимость инициативы формирования ЦАЗСЯО, как для сохранения и укрепления регионального мира и стабильности в Центральной Азии, так и для поддержания глобального режима нераспространения, разоружения и обеспечения глобальной безопасности.

Также участники встречи обсудили основные этапы создания безъядерной зоны в Центральной Азии, начиная с выдвижения идеи о создании ЦАЗСЯО руководством Узбекистана, обеспечения ее поддержки со стороны всех государств региона, а также ООН и мирового сообщества. Было отмечено, что реализация данной инициативы, прежде всего разработка соответствующего международного Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, потребовала долгой и кропотливой работы как со стороны государств Центральной Азии, так и стран "ядерной пятерки" и соответствующих структур ООН.

В частности, была озвучена информация, что важным событием на пути создания безъядерной зоны в Центральной Азии явилось проведение 15 сентября 1997 года в Ташкенте Международной конференции "Центральная Азия – зона, свободная от ядерного оружия", по итогам которой была создана Региональная экспертная группа (РЭГ) для подготовки Договора о ЦАЗСЯО.

С 1997 по 2002 годы при активном содействии Департамента ООН по вопросам разоружения и экспертов МАГАТЭ был проведен ряд рабочих встреч группы в Женеве, Ашхабаде, Ташкенте, Саппоро и Самарканде. 7 - 9 февраля 2005 года в Ташкенте была проведена седьмая встреча РЭГ, в ходе которой была согласована общая позиция стран Центральной Азии по тексту Договора с учетом предложений и комментариев стран "ядерной пятерки", МАГАТЭ и Департамента по правовым вопросам ООН.

Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, был подписан 8 сентября 2006 года. Это событие явилось результатом многолетней совместной работы государств региона при активном содействии и участии ООН, МАГАТЭ, стран "ядерной пятерки" – Великобритании, Китая, России, США и Франции. Узбекистан первым среди стран региона ратифицировал Договор о ЦАЗСЯО 10 мая 2007 года. После его ратификации всеми государствами региона Договор вступил в силу 21 марта 2009 года.

Как сообщает пресс-служба национального парламента, участники "круглого стола" подчеркнули, что созданная странами региона зона, свободная от ядерного оружия, получила окончательное международно-юридическое оформление после подписания пятью ядерными державами (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) 6 мая 2014 года в Нью-Йорке Протокола о гарантиях безопасности к Договору о ЦАЗСЯО.

Также подчеркивалось, что инициатива Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова о создании безъядерной зоны в ЦА полностью отвечает национальным интересам государств региона, избранному ими пути мирного, "безъядерного" развития, а также политике активного противодействия угрозам неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, является важным элементом глобального процесса разоружения и нераспространения, а также формирования механизмов укрепления региональной и международной безопасности.

Участники "круглого стола" обменялись мнениями о возможных путях обеспечения скорейшей ратификации государствами "ядерной пятерки" подписанного ими Протокола о гарантиях безопасности к Договору о ЦАЗСЯО.

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