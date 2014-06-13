В Ташкенте прошел концерт "Вечер дружбы"

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня в Большом зале Республиканского специализированного академического музыкального лицея им. В. Успенского прошел "Вечер дружбы". Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

Открывала программу мероприятия выставка работ участников конкурса детского творчества "С любовью к России", в котором приняли участие юные художники из студии "Гармония", Армянского культурного центра, педагога Ларисы Кораблиной, школы "Сехрие", Республиканской школы искусств и учащиеся ташкентских школ.

Выступивший руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер отметил, что концерт посвящен празднованию Дня России и 10-летию подписания Договора "О стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан".

По итогам конкурса "С любовью к России", лучшие работы были отмечены почетными грамотами Представительства Россотрудничества за раскрытие темы конкурса. Посольство России в Узбекистане предоставило лауреатам возможность поехать в летний оздоровительный лагерь "Конструктор".

В ответном слове директор лицея Дильдора Джамалова подчеркнула, что Россию и Узбекистан всегда связывали тесные исторические и культурные традиции, а также выразила уверенность, что и в дальнейшем эти связи станут вдохновением для новых интересных совместных проектов.

В концерте приняли участие лауреаты учащиеся лицея – международных конкурсов. Ребята исполнили произведения М. Глинки, С. Прокофьева, М. Таривердиева, военные и патриотические песни, попурри на народные темы группы "Мерос". Впечатлило выступление Сирожиддина Абдувоитова, исполнившего на дутаре композицию А. Цыганкова "Коробейники".

Почетными гостями вечера стали известная ведущая телевидения и радио заслуженная артистка Узбекистана Галина Мельникова и заместитель хокима Ташкентского района Дильдора Абидова.

С Днем России поздравил гостей праздника и митрополит Ташкентский и Узбекистанский владыка Викентий, подчеркнувший важность православных и общечеловеческих ценностей.

Кульминацией концерта стала финальная песня композитора В. Свиридова на слова А. Смульяна "Дружба".

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