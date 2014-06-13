В Ташкенте открылся электронный читальный зал библиотеки имени Бориса Ельцина

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. В День России, 12 июня, в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялось торжественное открытие электронного читального зала Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, сообщает пресс-служба РЦНК.

Библиотека имени первого президента России является одной из трех национальных библиотек Российской Федерации. В ней хранятся в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации. Фонды электронного читального зала включают в себя более 215 тысяч единиц хранения.

Посетители электронного читального зала библиотеки имени Бориса Ельцина, открытого в Российском центре науки и культуры в Ташкенте, получат возможность просмотра книги в 2D- и 3D-формате. А зарегистрировавшись на сайте библиотеки, пользователи смогут также делать закладки и пометки в книгах, отмечает пресс-служба РЦНК.

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