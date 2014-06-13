



"Молодежь – опора крепкой семьи и счастливого будущего"



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 12 июня в Каракульском районе Бухарской области прошло мероприятие, организованное районным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш", в целях повышения экономической и социальной активности молодежи. В нем приняли участие сотрудники правоохранительных органов области, представители "молодежных крыльев" партийных организаций, учащаяся молодежь. Докладчики рассказали о роли молодежи в развитии страны, предоставили информацию о предоставляемых в Узбекистане условиях для привлечения молодежи к частному предпринимательству и другим социально полезным работам. Также отмечена необходимость сохранения и развития института семьи, которая является одной из основ гражданского общества. В заключение мероприятия состоялся обмен мнениями по интересующим современную молодежь вопросам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи