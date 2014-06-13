В Намангане пройдет молодежный чемпионат страны по курашу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. В субботу, 14 июня, в Намангане начинается чемпионат Узбекистана по курашу среди юношей и девушек 1995 – 1996 годов рождения.

Соревнования состоятся на базе школы высшего спортивного мастерства в трехзальном спорткомплексе. Как сообщили в областном управлении по делам культуры и спорта, в чемпионате примут участие почти 700 курашистов из всех регионов Узбекистана.

Турнир продлится два дня. Так что в воскресенье мы узнаем имена всех чемпионов Республики в данной возрастной категории.

Турнир также станет отборочным к предстоящему в конце года молодежному чемпионату мира, который пройдет в Татарстане (Россия).

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