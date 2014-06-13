"Навбахор" возвращается на родной стадион

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. В субботу наманганский футбольный клуб "Навбахор" наконец проведет матч чемпионата страны в высшей лиге на своей арене.

А перед игрой с очередным соперником "Навбахора" – "Алмалыком" пройдет торжественная церемония ввода стадиона в строй. Также зрителей ожидает большая концертная программа с участием звезд узбекской эстрады – Озодбека Назарбекова, Анвара Санаева и других.

Цена билета на открытие арены – 100 тысяч сумов (45 долларов по курсу ЦБ). На все последующие матчи, по сведениям из областного управления по делам спорта и культуры, цена билетов будет колебаться от 5 до 7 тысяч сумов.

Напомним, что стадион "Навбахор" три года находился на капитальной реконструкции. Ее сметная стоимость составила свыше 40 млрд. сумов. Зато теперь объект полностью отвечает стандартам Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Международной ассоциации футбольных конфедераций (ФИФА).

Вместо скамеек установлены кресла, построены пресс-центр, офисные помещения ФК "Навбахор", ВИП-трибуна, буфеты, установлены новые мачты освещения и т. п. Вместимость арены составляет сейчас примерно 22 тысячи мест. Стадион "Навбахор" сохранил место среди крупнейших в Узбекистане, по вместимости трибун он уступает лишь столичным аренам "Бунедкор" и "Пахтакор".

УЗИНФОРМ