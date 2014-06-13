Визит представителя Совета национальной безопасности США в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со старшим директором по России и Евразии Совета национальной безопасности США Селест Анной Уоллендер, находящейся с визитом в Ташкенте в рамках регулярных двусторонних контактов на различных уровнях. Встреча прошла при участии Посла США в Узбекистане Джорджа Крола.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, отметили позитивную динамику узбекско-американского диалога, направленного на дальнейшее развитие отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.

Также состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе, включая развитие обстановки в Афганистане, другим международным проблемам.

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