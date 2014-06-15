Узбекская сборная по шахматам отправилась в Дубаи

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекская сборная по шахматам во главе с гроссмейстером Рустамом Касымджановым отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где с 15 по 21 июня будет проходить 3-й чемпионат мира по рапиду и блицу.

Церемония открытия чемпионата, проходящего под патронажем Его Высочества Шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, пройдет сегодня в Ассоциации науки и культуры в Дубаи. Соревнования по рапиду (15 раундов, каждому игроку предоставляется 15 минут + 10 дополнительных секунд на ход) будут проводиться 16-18 июня, по блитцу (время: 3 минуты + 2 дополнительных секунды на ход, 21 раунд) - 19-20 июня.

В турнире принимают участие представители 43 стран, а также сборная ФИДЕ, всего 122 претендента на победу. Наибольшее количество участников представили Россия (19 человек), Украина (9 участников), Азербайджан, Индия (по 8 игроков) и хозяева турнира (7).

В составе сборной Узбекистана 4 гроссмейстера: Рустам Касымджанов (рейтинг 2693), Сергей Каюмов (2505), Жахонгир Вахидов (2368) и Таир Вахидов (2446).

Общий призовой фонд турнира - 400 тысяч долларов США (по 200 на блитц и рапид). Призеры подиумов получат соответственно по 40, 32 и 26 тысяч долларов, остальные деньги будут распределены между обладателями 4-24 мест.

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