В Узбекистан прибыла с визитом Президент Республики Корея

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с первым государственным визитом прибыла Президент Республики Корея Пак Кын Хэ. Визит в Ташкент стал первым пунктом центрально-азиатского турне южнокорейского лидера, в программу которого входит посещение Узбекистана, Казахстана (18-20 июня) и Туркменистана (20-21 июня).

После прибытия в столичный аэропорт, где ее встречал Президент Узбекистана Ислам Каримов, корейский лидер направилась в резиденцию Куксарой.

В течение 3 дней глава Южной Кореи проведет в Ташкенте переговоры на высшем уровне с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым, а также ряд встреч, в ходе которых будут обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в различных сферах.

По итогам визита лидеры обеих стран подпишут Совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении стратегического партнерства, а также пакет документов, создающих прочную базу для наращивания двустороннего взаимодействия в различных областях.

УЗИНФОРМ