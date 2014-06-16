Узбекистани Болгария проведут очередные межмидовские консультации

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. В среду, 18 июня, с трехдневным визитом в Узбекистан прибывает делегация внешнеполитического ведомства Республики Болгария во главе с заместителем министра иностранных дел Ангелом Величковым.

В программе визита запланировано проведение очередного раунда узбекско-болгарских межмидовских консультаций, переговоров в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, сообщает МИД Узбекистана.



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