В Мингбулак назначен новый хоким

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. На состоявшейся вчера внеочередной сессии Мингбулакского районного Совета народных депутатов был рассмотрен организационный вопрос. Депутаты утвердили кандидатуру нового руководителя района.

Перед участниками сессии с докладом выступил хоким области Баходир Юсупов. Отметив достижения района в социально-экономическом развитии, он обратил внимание депутатов и актива района имеющиеся недостатки и неиспользуемые резервы в ряде отраслей производства и социальной сфере, определил круг задач, требующих оперативного решения и в перспективе.

Депутаты единогласно утвердили решение хокима области о назначении на вакантную должность хокима района Хайрулло Бозарова, ранее возглавлявшего Чустский район.

Х. Бозарову 38 лет, по специальности экономист-менеджер. Обладает опытом работы – возглавлял Чустский и Учкурганский районы, а также работал заместителем хокима области по вопросам экономического и социального развития.

В прениях по повестке дня выступили ветеран труда К. Иззатиллаев, директор профессионального колледжа А. Рахимов, руководитель фермерского хозяйства "Файзли Мухаммад ота" Б. Чилматов.

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