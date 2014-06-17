В Бухаре разъяснены задачи партий по реализации продовольственной программы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 13-15 июня по инициативе Бухарского областного Кенгаша УзДиДеП во всех городских и районных хокимиятах Бухарской области состоялось мероприятие на тему "О задачах партии, изложенных в выступлении Президента Ислама Каримова на открытии международной конференции 5 июня 2014 года "О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане".

Цель мероприятия – разработка рекомендаций и направлений реализации продовольственной программы в регионе.

В мероприятии приняли участие представители районных, городских хокимиятов, руководители областного, районного, городского Кенгаша УзЛиДеП, руководители Кенгашей фермеров, фонда "Махалля", фермеры, предприниматели и СМИ.

В ходе мероприятия докладчики разъяснили участникам основные задачи политических партий, в частности, УзЛиДеП, исходя из выступления главы страны.

Вместе с этим, были подняты предложения об активизации деятельности областного, районных и городских Кенгашей, а также, депутатских групп по усилению взаимодействия партийных организаций с другими общественными организациями, институтами гражданского общества в реализации уставных и программных задач партии.

Кроме этого, была отмечена необходимость активного участия партии и других общественных организаций в реализации продовольственной программы в Узбекистане.

По итогам обсуждений состоялись активные прения, высказаны конструктивные предложения и рекомендации по пропаганде данных идей.

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