Областной этап смотра-конкурса "Предприимчивый студент"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня в зале заседаний Бухарского академического лицея № 4 по инициативе Бухарского областного Кенгаша УзЛиДеП был организован областной этап конкурса "Предприимчивый студент".

Мероприятие было нацелено на поддержку одаренной молодежи, развитие малого бизнеса и частного предпринимательства среди молодого поколения.

В нем приняли участие выпускники колледжей, представители банков, налоговой инспекции, финансового управления, Бухарского областного управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана, руководители областного, районных и городских Кенгашей УзЛиДеП.

В ходе мероприятия выступившие поздравили присутствующих с участием в областном этапе конкурса. Отмечалось, что молодежь является опорой общества и что государство всегда готово поддержать их. Затем были разъяснены условия конкурса, подчеркнуто, что победители получат сертификаты на получение банковского кредита.

В ходе конкурса члены жюри провели беседу с каждым участником, которые презентовали свои бизнес-планы.

По итогам конкурса победителями объявлены представители банковского, юридического и финансово-экономического колледжа А.Юсупов, И.Рашидов и О.Муминов. Они получили сертификаты на участие в республиканском этапе конкурса "Предприимчивый студент - 2014".

УЗИНФОРМ