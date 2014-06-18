Свыше 40 тысяч молодых наманганцев пойдут учиться в колледжи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. В этом году колледжи и лице Наманганской области примут свыше 40 тысяч выпускников школ. Прием документов начинается 20 июня.

Эти данные приводит специалист областного управления среднеспециального и профессионального образования Толибжон Мухсинов.

Он также отмечает, что каждый выпускник школы имеет право сам выбрать учебное заведение, в котором продолжит свое образование. В частности, можно поступить и в столичные учебные заведения.

По словам представителя облуправления среднеспециального и профессионального образования, принятые в колледж или лицей обеспечиваются общежитием. "Однако на сегодня точных данных по выделенным квотам нет", – говорит он.

Всего в Наманганской области имеется 108 колледжей и 10 академических лицеев, которые примут в этом году более 40 тысяч выпускников школ. Приемные комиссии начнут работу по всему Узбекистану 20 июня.

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