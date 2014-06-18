В Наманганской области оптимизируются противотуберкулезные учреждения

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. В результате начавшейся оптимизации все противотуберкулезные учреждения Наманганской области будут реорганизованы.

"Планируется, что после завершения оптимизации в области вместо 685 коек в противотуберкулезных диспансерах останется 560. При этом в областном противотуберкулезном диспансере число коек увеличится на 120", – говорит главный врач областного противотуберкулезного диспансера Абдумутал Рахматуллаев.

На данный момент здесь одновременно могут проходить стационарный курс лечения 160 больных. В диспансере, в котором за первый квартал текущего года прошли лечение более 700 человек, работают 16 врачей, из них 10 – высшей категории.

В феврале в диспансере начаты работы по возведению нового корпуса для лечебного и диспансерного отделений, на что ассигновано 2,7 млрд. сумов. Чустский противотуберкулезный диспансер станет после закрытия такого же диспансера в Папском районе межрайонным диспансером на 100 коек. На его реконструкцию и возведение нового корпуса выделено 2 млрд. сумов.

Параллельно ведется реконструкция детского противотуберкулезного диспансера около поселка Пахталлыкуль.

Также, по словам главврача областного противотуберкулезного диспансера, регион обеспечен передвижными цифровыми флюорографическими аппаратами, специалистами организуются ежемесячные выезды, во время которых проводятся обследования населения, проживающего в труднодоступных населенных пунктах.

Цикл мероприятий проводится по Постановлению Кабинета Министров от 5 марта 2011 года "О дополнительных мерах по снижению заболеваемости туберкулезом в Республике Узбекистан на 2011 – 2015 годы".

В 2013 году в Наманганской области начала работать программа "DOTS +", направленная на выявление и лечение больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. В ходе этой программы было обследовано 3700 человек, из них у 230 выявлена хроническая лнекарственно-устоичивая форма туберкулеза. На их лечение из средств гранта Глобального фонда в 2013 году было выделено более 550 млн. сумов, а в этом году – почти 1,5 млрд. сумов.

По данным Минздрава Узбекистана, в стране за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом уменьшилась на 33,2 %, смертность от туберкулеза – на 60 %, а эффективность лечения больных туберкулезом составляет 87 %. На прошлый год показатель заболеваемости составил 48 вновь выявленных больных на 100 тысяч населения, тогда как в 2012 году эта цифра была 58 человек.

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