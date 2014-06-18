Лидеры Узбекистана и Южной Кореи обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества

Лидеры Узбекистана и Южной Кореи обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества18.06.2014 09:13
ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Куксарой переговоры на высшем уровне с Президентом Республики Корея Пак Кын Хэ, находящейся с трехдневным визитом в стране в рамках своего турне по Центральной Азии, в ходе которого она также посетит Казахстан и Туркменистан.
После завершения протокольной церемонии приветствия и фотографирования на фоне Государственных флагов руководители обеих стран провели переговоры в узком формате, которые затем продолжились в расширенном составе с участием правительственных делегаций обеих стран.
Основными темами повестки дня стали вопросы расширения и углубления межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сельском хозяйстве, альтернативной энергетике, ТЭК и горной металлургии и других областях, реализации совместных инвестиционных проектов, развития межпарламентского взаимодействия, бизнес-контактов, сотрудничества в рамках международных структур.
По итогам переговоров Президенты Ислам Каримов и Пак Кын Хэ подписали
- Совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Республикой Корея о дальнейшем развитии и углублении стратегического партнерства,
- Рамочную договоренность между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Корея в отношении займов Фонда экономического сотрудничества и развития на период 2014-2017 годов,
- Меморандум о взаимопонимании о двустороннем инвестиционном сотрудничестве,
- заемное соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Экспортно-импортным банком Республики Корея.
По завершении встречи главы двух государств выступили с заявлениями для прессы.
УЗИНФОРМ