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Депутаты обсудили вопросы занятости населения
18.06.2014 12:31

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня в Ташкенте прошло заседание Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по труду и социальным вопросам, посвященное отчетам Министерства труда и социальной защиты населения, а также Сурхандарьинского и Бухарского областных хокимиятов об исполнении в первом квартале текущего года Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения.

Мероприятие прошло при участии депутатов нижней палаты национального парламента, руководителей и ответственных работников Министерства труда и социальной защиты населения, Сурхандарьинского и Бухарского областных хокимиятов, соответствующих ведомств, экспертов-ученых, а также журналистов.

Согласно озвученной на заседании информации, на создание новых рабочих мест в январе-марте положительное воздействие оказал рост национальной экономики. В частности, ВВП страны увеличился на 7,5%, объем производства промышленной продукции – на 8,9%, потребительских товаров – на 12,8%, сельскохозяйственной продукции – на 6,2%, строительных работ - на 11,8%, розничной торговли – на 14,3%.

В рамках проводимой Министерством труда и социальной защиты населения в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О занятости населения" работы по оказанию методической и практической помощи местным органам государственной власти по вопросам анализа рынка труда, определению его перспектив и разработке мероприятий, направленных на обеспечение занятости населения, трудоустройства населения во всех районах и городах Республики в отчетный период проведена 231 ярмарка вакантных мест, на которых выданы направления для трудоустройства более 11,3 тысячи лиц, ищущих работу. По состоянию на март текущего года трудоустроено 439,2 тысячи выпускников колледжей из 501,4 тысячи (87,6%). Продолжается решение вопроса о трудоустройстве 12,7 тысячи выпускников.

В частности, в Сурхандарьинской области на нынешний год была разработана конкретная программа создания 66 тысяч 100 новых рабочих мест. В соответствии с ней в первом квартале предусмотрено создание 15 тысяч 204 рабочих мест, на деле создано 15 тысяч 933. Из них 7757 для женщин, 9735 – для молодежи. В Бухарской области в январе-марте текущего года было запланировано создание по всем направлениям 16 тысяч 960 рабочих мест, на деле создано 18 тысяч 415, причем за счет ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, модернизации и расширения действующих - 552, развития малого бизнеса и частного предпринимательства - 9751, организации всех форм надомного труда - 3293, развития фермерских и дехканских хозяйств – 3853, развития производственной, социальной и рыночной инфраструктуры, восстановления деятельности неработающих предприятий - 966.

По итогам заслушанных отчетов комитет наряду с достигнутыми в Сурхандарьинской и Бухарской областях успехами отметил и проблемы, ждущие своего разрешения. Так, имеются недостатки в трудоустройстве молодежи по специальности, приеме на работу выпускников. Наблюдаются случаи безответственности и отсутствия должного внимания при повышении квалификации, подборе достойных кандидатур на вакантные места. В то же время отмечалась необходимость усиления внимания Министерства труда и социальной защиты населения по оказанию методической и практической помощи местным органам власти, а также контроля за соблюдением требований законодательства об обеспечении населения работой.

В завершение заседания участники выработали предложения и рекомендации, направленные на устранение отмеченных недостатков, связанных с исполнением Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения.

УЗИНФОРМ

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