



Узбекистанец выиграл серебряную награду на легкоатлетическом турнире в Эстонии



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня в Тарту (Эстония) завершился 50-й традиционный международный турнир по легкой атлетике памяти эстонского легкоатлета Густава Суле. На соревнованиях по метанию копья представитель сборной Узбекистана Иван Зайцев показал второй результат среди 13 участников - 81,84 метра и завоевал серебряную награду турнира. Первое место досталось россиянину Дмитрию Тарабину, добившемуся результата 83,56 метра. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи