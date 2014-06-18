Узбекистанец выиграл серебряную награду на легкоатлетическом турнире в Эстонии

Узбекистанец выиграл серебряную награду на легкоатлетическом турнире в Эстонии18.06.2014 13:56
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня в Тарту (Эстония) завершился 50-й традиционный международный турнир по легкой атлетике памяти эстонского легкоатлета Густава Суле.
На соревнованиях по метанию копья представитель сборной Узбекистана Иван Зайцев показал второй результат среди 13 участников - 81,84 метра и завоевал серебряную награду турнира. Первое место досталось россиянину Дмитрию Тарабину, добившемуся результата 83,56 метра.
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