Узбекские школьники стали чемпионами мира по шахматам среди юниоров

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. С 13 по 27 июня в городе Кавала (Греция) проходят соревнования чемпионата мира по шахматам среди школьников по рапиду и блитцу, в котором принимают участие мальчики и девочки в возрастных категориях до 7,9, 11, 13, 15 и 17 лет из 27 стран мира.

Представлявшие Узбекистан Жавохир Синдаров и Исломбек Синдаров оба стали победителями в своих возрастных категориях и в рапиде, и в блитце. Так, Жавохир завоевал титул чемпиона мира среди мальчиков до 9 лет, а Исломбек стал первым в мире среди своих однокашников до 7 лет.

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