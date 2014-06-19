В рамках усиления социального партнерства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня в Бухарском нефтегазовом колледже по инициативе ресурсного центра НАННОУз по Бухарской области и областного РО НИМФОГО состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Совершенствование форм и механизмов социального партнерства, повышение эффективности развития территориальных ННО".

В мероприятии, нацеленном на обсуждение вопросов усиления социального партнерства между общественными и государственными организациями области, приняли участие представители НАННОУз, областного управления юстиции, хокимията, облУНО, областного управления здравоохранения, областного управления труда и социальной защиты населения, областного комитета по охране природы, работники ННО "Ойдин нур", "Истикболли авлод", ассоциации "Хунарманд", профсоюзов, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия заслушаны доклады о роли ННО в реализации государственной программы "Год здорового ребенка", сотрудничества ННО региона с государственными организациями в сфере труда, охраны природы, образования, здравоохранения. Вместе с этим, были обсуждены количественно-качественные показатели ННО Бухарской области Узбекистана.

Также, в ходе мероприятия было презентовано 2 проекта НАННОУз, разработанных в целях реализации государственной программы "Год здорового ребенка" по усилению социального партнерства и совершенствованию деятельности региональных ННО в правовых, информационных вопросах.

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