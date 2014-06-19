



Южнокорейский лидер ознакомилась с памятниками культуры Самарканда



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов и пребывающая с трехдневным государственным визитом в стране Президент Южной Кореи Пак Кын Хе посетили Самарканд. В культурную программу было включено посещение обсерватории Улугбека, музея "Афросиаб", комплекса "Регистан", мавзолея Амира Темура. После завершения осмотра южнокорейский лидер отбыла в Казахстан, продолжив свое турне по странам Центральной Азии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи