Южнокорейский лидер ознакомилась с памятниками культуры Самарканда

Южнокорейский лидер ознакомилась с памятниками культуры Самарканда19.06.2014 11:09
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов и пребывающая с трехдневным государственным визитом в стране Президент Южной Кореи Пак Кын Хе посетили Самарканд.
В культурную программу было включено посещение обсерватории Улугбека, музея "Афросиаб", комплекса "Регистан", мавзолея Амира Темура.
После завершения осмотра южнокорейский лидер отбыла в Казахстан, продолжив свое турне по странам Центральной Азии.
УЗИНФОРМ