



Визит делегации МИД Узбекистана в Саудовскую Аравию



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18-19 июня в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) прошла 41-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которой приняли участие делегации 57 стран-участниц, руководители Исламского банка развития, ряда других международных и национальных финансовых институтов. На сессии руководители внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи