В целях подготовки депутатов к парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня в актовом зале ДЮСШ Караулбазарского района Бухарской области по инициативе областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" состоялась беседа за "круглым столом" на тему: "Построение гражданского общества – основная задача нашего будущего".

В ней приняли участие депутаты районного Кенгаша народных депутатов, представители областного, районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", работники ДЮСШ, председатели первичных партийных организаций, активисты партии и СМИ.

В ходе мероприятия, нацеленного на повышение политических знаний депутатов, председателей первичных партийных организаций и активистов партии, присутствующие были проинформированы о современных политических технологиях по эффективной организации общественно-политической работы партии.

В частности, обсуждены вопросы эффективной подготовки к предстоящим парламентским выборам. Также партийным работникам предлагалось изучить международный опыт по повышению эффективности работы политических партий. Отмечена необходимость усиления работы первичных партийных организаций с электоратом на местах.

Также в ходе мероприятия партийным работникам было рекомендовано осуществлять свою деятельность, исходя из программных целей и установок партии, интересов электората партии.

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы о взаимном сотрудничестве ППО с местными Кенгашами партии и депутатскими группами.

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