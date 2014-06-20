



Узбекистан и Россия провели межмидовские консультации



ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня в Ташкенте прошли консультации между политическими ведомствами Узбекистана и России, которые были проведены в соответствии с Программой сотрудничества между Министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Российской Федерации на текущий год. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы договорно-правовой базы узбекско-российских отношений, провели инвентаризацию действующих двусторонних документов, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи