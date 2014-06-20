



Обсуждены вопросы развития узбекско-германских контактов



ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Найтхартом Хёфера-Виссингом. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития двусторонних отношений, включая предложения сторон по графику и содержанию предстоящих узбекско-германских контактов, а также некоторых вопросов регионального характера, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит главы германской дипмиссии в Узбекистане состоялся 2 июня, тогда в ходе переговоров стороны обсудили практические аспекты взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, предложения по расширению договорно-правовой базы отношений, обменялись мнениями по графику проведения очередных заседаний двусторонних институтов сотрудничества, межпарламентских, межмидовских контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи