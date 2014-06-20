В Узбекистане находится с визитом делегация США

ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу прибывшими с визитом в Ташкенте для обсуждения отдельных вопросов развития двусторонних отношений членами американской делегации во главе с заместителем специального представителя США по Афганистану и Пакистану Лаурел Миллер. Встреча прошла при участии Посла США Джорджа Крола.

В ходе состоявшихся переговоров стороны также обменялись мнениями по международной проблематике, особое внимание было уделено развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на процессы в регионе, сообщает МИД Узбекистана.

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