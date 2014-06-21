Депутатам районного Кенгаша рассказали о современных политтехнологиях

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня в Каганском районе Бухарской области по инициативе Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" был организован "круглый стол" на тему: "Дальнейшее углубление демократических реформ – опора построения гражданского общества", который нацелен на повышение политических знаний депутатов, председателей первичных партийных организаций и активистов партии.

В мероприятии приняли участие депутаты районного Кенгаша народных депутатов, представители областного, районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", работники и жители сельских сходов граждан, председатели первичных партийных организаций, активисты партии и СМИ.

В ходе мероприятия участникам разъяснены современные политические технологии по эффективной организации общественно-политической работы партии, обсуждены вопросы эффективной подготовки к предстоящим выборам. Также партийным работникам предложили изучить международный опыт по повышению эффективности работы политических партий.

Далее выступавшие рассказали о достижениях Республики Узбекистан за годы независимости, приведены примеры развития Узбекистана и отмечен тот факт, что мировое сообщество признало Узбекистан как стабильно развивающуюся республику. Кроме этого, подчеркнута необходимость усиленной пропаганды национальной идеологии и воспитания молодежи в духе патриотизма.

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