В целях развития частного предпринимательства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня в зале заседаний Бухарского колледжа нефтегазовой промышленности состоялся учебный семинар в рамках проекта "Имущая семья", организованный Бухарским областным Кенгашем УзЛиДеП совместно с областным управлением Торгово-промышленной палаты.

Цель мероприятия – развитие малого бизнеса и предпринимательства, разъяснение организационно-правовых основ семейного бизнеса, информирование о деятельности УзЛиДеП и ТПП по поддержке предпринимателей.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, представители областного Кенгаша УзЛиДеП, областного управления ТПП, областного управления Центрального банка Узбекистана, инспекции по государственной регистрации предпринимательских субъектов при хокимияте Бухары, областного налогового управления, коммерческих банков, предприниматели области и СМИ.

В ходе мероприятия докладчики разъяснили организационно-правовые основы малого бизнеса и частного предпринимательства, в частности, семейного бизнеса. Была отмечена роль УзЛиДеП и Торгово-промышленной палаты в поддержке частного предпринимательства.

Вместе с этим, были разъяснены основы и пути ведения семейного бизнеса, в частности, скотоводства, птицеводства, пчеловодства, создания теплиц и др.

Кроме этого, предоставлена информация о банковских кредитах, направленных на развитие частного предпринимательства в Узбекистане.

Также в ходе учебного семинара состоялась презентация книги "202 проекта для создания бизнеса".

В заключение семинара частные предприниматели презентовали свои бизнес проекты и получили сертификаты на получение банковского кредита.

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