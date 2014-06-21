



Наманганские библиотекари – лучшие в стране



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Библиотекари Наманганской области отличились на недавно прошедшем в Национальной библиотеке Узбекистана республиканском этапе конкурса "Лучший специалист информационно-библиотечного учреждения". Конкурс проводится в целях поощрения лучших работников, овладевших современными технологиями и внедряющих их в обслуживание населения, обобщения и обмена передовым опытом. "Первое место занял заведующий классом новых информационных технологий и интернет-отделом областного информационно-ресурсного центра Дилшод Султанов, второе – ведущий специалист областного информационно-ресурсного центра им. Нодиры Алексей Урманов, третье – библиограф ИРЦ НИПИ Машхура Косимова, четвертое – специалист ИРЦ колледжа бытового обслуживания Мингбулакского района Нурилло Эшназаров, пятое – библиотекарь областного специального информационно-ресурсного центра для слепых Мурадилла Нарзуллаев", – рассказывает заведующий научно-методического отделом областного ИРЦ Исматилла Ёкубжанов. Победителям вручены дипломы и путевки в недельный зарубежный тур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи