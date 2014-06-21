В Нарынском районе чествуют первых героев хлебной страды

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Зерноуборочная страда в Нарынском районе стартовала совсем недавно, но здесь уже чествуют первых победителей. На днях хоким района Азамжон Султанов вручил ценные подарки начальникам уборочных отрядов Алижону Эргашеву, Икболжону Каримову и другим.

На сегодняшний день с плановыми обязательствами справились 12 фермеров и этот показатель растет. Хорошо также работают труженики АМТП "Бустон" под руководством Акрама Маматова, которое обслуживает 16 фермерских хозяйств, уборочные отряды Фозила Давронова и Садыкжона Каюмова.

Стоит отметить, что к жатве здесь подготовились заблаговременно, провели несколько семинаров по пожарной безопасности и правилам дорожного движения. Техника полностью готова к сезону. Комбайнеры и водители обеспечены всем необходимым, получили по 200 тысяч сумов авансом, налажено горячее питание и решены прочие бытовые вопросы.

"В этом году площадь зернового клина в районе составляет 4 тысячи 190 га, нам предстоит сдать по плану 13 тысяч 105 тонн товарного зерна и 3200 – в семенной фонд". Мы уже сдали более 5,2 тысяч тонн зерна. В работах задействовано 18 современных комбайнов, среди них 6 "Кейсов" и 1 новейший "Нью-Холланд", остальные – типа "Клаас-Доминатор", а также около сотни автомобилей и транспортных тракторов с прицепами", – рассказывает начальник районного штаба зерноуборочной кампании Фуркат Туйчиев.

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