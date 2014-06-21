В Намангане прошел отборочный тур конкурса "Нихол"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. В четверг в театре им. Алишера Навои Намангана прошел городской отборочный тур республиканского конкурса "Нихол-2014/2015", который проводится среди талантливой молодежи в возрасте от 17 до 25 лет.

В этом году в нем приняло участие около 60 человек – студенты Наманганского государственного университета, колледжа искусств, промышленного профессионального колледжа и других учебных заведений города.

Победителями отборочного тура стали 17 человек по 4 из 5 представленных направлений (в направлении "оперное исполнение" не было выявлено лучших), получившие путевки в областной этапа конкурса, который пройдет в ноябре.

Так, в направлении "эстрадное исполнение" были отмечены Абдулазиз Хамидханов, Барно Ортикова и Шахобиддин Тулкинов; лучшими в классическом исполнении стали Бобур Тургунов, Охунжон Мухаммедов, Гульшода Якубова, Мафтуна Ахророва, Аваз Хамидов и Эльер Махмудов. В танцевальном искусстве отличились студентки колледжа искусств Камилла Мирхаликова, Зарина Зарипова, Сарвиноз Ибрагимова и студентка высшей школы танца и хореографии в Ташкенте Гуласал Усманова.

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