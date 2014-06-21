Депутаты рассмотрели исполнение госбюджета за 2013 год и первый квартал текущего года

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня в Ташкенте депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана провели очередное заседание, на котором был рассмотрен отчет Кабинета Министров об исполнении Государственного бюджета Республики за минувший год, который был представлен первым заместителем главы правительства, министром финансов Р.Азимовым.

На заседании нижней палаты национального парламента отмечалось, что доходная часть главного финансового документа страны в 2013 году превышала расходную, бюджет был исполнен в соответствии с параметрами, ранее утвержденными Олий Мажлисом, а в результате целенаправленной и системной реализации важнейших приоритетов экономической программы в условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса было обеспечено сохранение высоких темпов роста, макроэкономической сбалансированности, модернизации и диверсификации экономики Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Законодаельной палаты, валовой внутренний продукт страны возрос на 8 процентов, объем производства промышленной продукции - на 8,8 процента, сельскохозяйственной продукции - на 6,8 процента, розничного товарооборота - на 14,8 процента. При этом доля предприятий промышленного сектора в ВВП страны составила более 78 процентов, что было обеспечено за счет реализации программы приоритетного развития промышленности в 2011-2015 годах и отраслевых программ модернизации, технического и технологического обновления производства.

В результате реализации региональных программ создания рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2013 году было трудоустроено около 970 тысяч человек, из них свыше 60 процентов – в сельской местности. В том числе, за счет развития малых предприятий, микрофирм и индивидуального предпринимательства создано более 480 тысяч рабочих мест, расширения надомного труда – более 210 тысяч.

В минувшем году реальные доходы граждан выросли на 16 процентов, среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций, размеры пенсий, социальных пособий и стипендий увеличились на 20,8 процента. Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения в 2013 году составили 58,7 процента Государственного бюджета Республики Узбекистан. Значительные средства были направлены на содержание и развитие учреждений образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, средств массовой информации.

Рост доходов и сбережений обеспечил увеличение покупательной способности населения. В 2000-2013 годах потребительские расходы граждан возросли в 9,5 раза, кроме того, качественно изменилась потребительская корзина. В частности, в стране за последние годы значительно выросли расходы на приобретение непродовольственных товаров и оплату услуг при неукоснительном росте объемов среднедушевого потребления важнейших видов продуктов питания. Так, за годы независимости Республики потребление мяса увеличилось в 1,4 раза, молока – в 1,3 раза, овощебахчевых культур – в 2,6 раза, картофеля - в 2 раза, фруктов – в 6,4 раза.

Также на заседании была озвучена информация по обеспечению населения непродовольственными товарами длительного пользования. В частности, выросло количество приобретенной населением современной бытовой техники, в том числе холодильников, кондиционеров, персональных компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов. Кроме того, если в 2000 году на 100 семей приходилось 20 легковых автомобилей, то в настоящее время их количество возросло до 41,4.

В ходе всестороннего обсуждения отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за 2013 год также выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана.

Согласно данным депутатов УзЛиДеП, в отчетный период открыли свое дело свыше 26 тысяч субъектов малого бизнеса, а общее количество действующих предприятий этого сектора составило на конец года 190 тысяч. В данной сфере создается около 55,8 процента ВВП против 31 процента в 2000 году. На долю малого бизнеса в настоящее время приходится 23 процента всего объема производимой промышленной продукции, практически весь объем рыночных услуг, 18 процентов экспорта продукции, 75 процентов всех занятых в отраслях экономики. Существенно выросли показатели экспорта продукции отечественных предприятий в зарубежные страны.

Выступавшие от НДПУ депутаты отметили допущенные в 2013 году некоторыми бюджетными организациями нецелевое использование средств, финансовые нарушения, связанные с их незаконным использованием, случаи несоблюдения платежной дисциплины, в результате чего растут дебиторские и кредиторские задолженности. В этой связи депутаты внесли практические предложения по повышению ответственности соответствующих министерств и ведомств, хокимиятов за обеспечение эффективного и целевого расходования бюджетных средств, соблюдению финансовой дисциплины в бюджетных организациях, а также дальнейшему усилению контроля за исполнением требований Бюджетного кодекса.

Члены фракции Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" отметили необходимость обеспечения на местах соблюдения хозяйствующими субъектами налогового законодательства и эффективного использования созданных преференций, укрепления доходной части местных бюджетов на основе полного использования имеющихся возможностей и резервов местными органами государственной власти и управления, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений. Особое внимание в докладах было уделено организации экономической среды на уровне рыночных требований, рациональному использованию производственного и ресурсного потенциалов территорий, развитию высокотехнологичной малой промышленной базы в кишлаках в сфере переработки местного сырья, плодоовощной продукции, налаживания и развития системы услуг приусадебным и дехканским хозяйствам, являющимся важной составной частью производства сельскохозяйственной продукции.

В выступлениях членов фракции Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" было выражено мнение, что в 2013 году по итогам системного исполнения экономических программ сохранено макроэкономическое равновесие, а также обеспечена работа по модернизации и диверсификации экономики страны. Отдельное внимание было уделено развитию научной сферы. Так, согласно прозвучавшей информации, в 2013 году на развитие науки было выделено 164,7 миллиарда сумов, из них 100,1 миллиарда направлено на финансирование научно-технических программ, 17,3 миллиарда – на финансирование инновационных проектов, 37 миллиардов сумов – на охрану ценных объектов и учреждений, служащих развитию науки.

Члены депутатской группы от Экологического движения Узбекистана подчеркнули, что в рамках проводимой в Республике целенаправленной деятельности по совершенствованию системы охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов с повышением эффективности принимаемых решений, устранению и предотвращению экологических проблем на регулярной основе осуществляется комплексная оценка состояния окружающей среды и использования природных ресурсов. В 2013 году из Государственного бюджета на эту сферу выделены 122,8 миллиарда сумов, что выше показателя 2012 года в 1,47 раза. На улучшение обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой из Госбюджета направлено 177 миллиардов сумов, что выше показателя 2012 года в 1,61 раза. Расходы на благоустройство населенных пунктов составили 526,9 миллиарда сумов, что в 1,88 раза выше, чем в предыдущем году.

С учетом высказанных в ходе обсуждения мнений Законодательная палата Олий Мажлиса утвердила отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за 2013 год и приняла соответствующее постановление.

В тот же день парламентарии рассмотрели отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за первый квартал 2014 года. С докладом по этому вопросу выступил заместитель министра финансов Республики Узбекистан М.Мирзаев.

В выступлении отмечалось, что Госбюджет страны в первом квартале 2014 года также исполнен с профицитом, в соответствии с параметрами, ранее утвержденными Олий Мажлисом Республики Узбекистан, на основе Бюджетного кодекса страны. Было обеспечено сохранение положительной динамики роста национальной экономики в первом квартале текущего года. Прирост валового внутреннего продукта за три месяца 2014 года составил 7,5 процента, объемов производства промышленной продукции – 8,9, сельского хозяйства – 6,2, розничного товарооборота – 14,3 процента.

В рамках реализации Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения за первый квартал текущего года создано 227,9 тысячи рабочих мест, из них свыше 137 тысяч – в сельской местности. Начата активная реализация мероприятий, предусмотренных в Государственной программе "Год здорового ребенка", на эти цели в первом квартале текущего года за счет всех источников финансирования направлено около одного триллиона сумов.

В ходе всестороннего обсуждения отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за первый квартал 2014 года выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана. Они особо отметили необходимость четкого исполнения всеми государственными и хозяйственными органами параметров главного финансового документа страны на текущий год.

По итогам дня Законодательная палата Олий Мажлиса утвердила отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за первый квартал 2014 года и приняла соответствующее постановление.

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