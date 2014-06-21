В Дубаи завершился 3-й чемпионат мира по шахматам по рапиду и блицу

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня в Объединенных Арабских Эмиратах завершился 3-й чемпионат мира по рапиду и блицу, стартовавший 15 июня под патронажем Его Высочества Шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, в котором принимали участие представители 43 стран и ФИДЕ, всего 122 участника.

Напомним, что наибольшее количество участников представили Россия (19 человек), Украина (9 участников), Азербайджан, Индия (по 8 игроков) и хозяева турнира (7). Узбекскую сборную представляли 4 гроссмейстера: Рустам Касымджанов (рейтинг 2700), Сергей Каюмов (2505), Жахонгир Вахидов (2471) и Таир Вахидов (2446).

Соревнования по рапиду (15 раундов, каждому игроку предоставлялось 15 минут + 10 дополнительных секунд на ход) состоялись 16-18 июня, а состязания по блитцу (время: 3 минуты + 2 дополнительных секунды на ход, 21 раунд) прошли 19-20 июня.

На чемпионате по рапиду Рустам Касымджанов стал 62-м, набрав 7,5 очков, Таир Вахидов показал 77-й результат с 7 очками, Жахонгир Вахидов пропустил вперед 80 соперников и набрал 6,5 очков, а Сергей Каюмов завершил соревнования на 85-й позиции также с 6,5 очков. Победителем рапида стал представитель Норвегии Магнус Карлсен (рейтинг 2881) с 11 очками, второе место досталось итальянцу Фабиано Каруана (2791), отставшему от норвежца на 0,5 очка, чемпион мира, индиец Ананд Вишванатан (2785) остался третьим, хотя также набрал 10,5 очков.

В блице лучший результат среди узбекских шахматистов также показал Рустам Касымджанов, занявший 60-е место с 10,5 очков, Таир Вахидов стал 82-м (9,5 очков), Жахонгир Вахидов занял 95-ю строчку в турнирной таблице (9 очков), Сергей Каюмов с таким же результатом остался на 96-й позиции. Тройку призеров составили норвежец Магнус Карлсен с 17 очками, россиянин Ян Непомнящий (2730) с 16 очками и представитель США Накамура Хикару (2775), также набравший 16 очков.

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