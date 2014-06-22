



Юбилей Анны Ахматовой отметят и в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня Анне Ахматовой исполняется 125 лет. По этому случаю в клубе-музее "Мангалочий дворик", расположенном в Российском центре науки и культуры в Ташкенте, состоится литературный вечер. Как сообщает пресс-служба РЦНК, почтить память гениальной, любимой многими ташкентцами поэтессы придут актриса Елена Бурова, певица оперного театра Ульяна Семенова, вокалистка Наталья Александрова, исполнительница романсов Луиза Болдеско. Украшением вечера станет выступление гитариста Андрея Галаяна. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи