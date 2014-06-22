Российские соотечественнике могут принять участие в создании сборника воспоминаний о военных годах

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Каждый ветеран войны, да и просто живший в те лихие годы может внести свою лепту в историю.

В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) и 71-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга приглашает российских соотечественников принять участие в создании сборника воспоминаний о военных годах.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Как отмечает председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев: "Мы свято храним память о тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу. Их подвиг, вся жизнь навеки останутся примером героизма, истинной самоотверженности и служения своей Родине".

Он подчеркивает, что с особой теплотой питерцы относятся к воспоминаниям, которыми делятся ветераны и жители блокадного Ленинграда, волею судеб, оказавшиеся за пределами нынешней России.

Воспоминания, оформленные в виде мемуаров, дневников, сочинений, эссе, стихотворений на русском языке, будут опубликованы на официальном сайте Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, содержащего информацию о работе правительства Санкт-Петербурга в отношении российских соотечественников за рубежом, а лучшие работы войдут в специально изданный сборник под названием "Отчизна родная! Сердцем всегда я навеки с тобой…".

Работы принимаются до 29 сентября. Тексты должны сопровождаться краткой биографической справкой об авторе.

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