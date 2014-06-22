На что жалуются наманганцы?

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Судя по поступившим за 5 месяцев текущего года жалобам в городское управление благоустройства, основными мотивами обращений жителей Намангана являются состояние дорог, отсутствие воды в арыках для полива насаждений, а также отлов бродячих собак.

Как поясняет начальник управления Авазхон Абдуллаев, каждое такое обращение незамедлительно фиксируется и по нему принимаются соответствующие меры.

"Значительное число жалоб передает нам городской хокимият", – добавляет он. Всего за прошедший период поступило 44 обращения, из них 27 – через горхокимият. Многие горожане, минуя промежуточные инстанции, сразу "бомбардируют" местную власть в лице хокима.

Большинство заявителей пользуются телефоном, "живьем", по словам А. Абдуллаева, посетителей принимать приходится редко.

"Буквально на днях к нам пришло заявление о проведении воды в махаллю "Лангар" на Чартакской дороге. Это махалля существует не так давно, некоторые вопросы находятся в стадии решения. Воду же для полива деревьев мы доставляем туда с помощью водовозов. В распоряжении управления две таких машины", – рассказывает Авазхон Абдуллаев.

Кстати, постановлением Кабинета Министров Узбекистана № 304 от 8 ноября 2013 года предусмотрено капитально отремонтировать 7 артезианских скважин. "Уже разработана проектно-сметная документация. На днях начинаем работы", – рассказывает собеседник.

А также в рамках выполнения постановления будет улучшена дренажная система. То, что оная нуждается в реконструкции, известно давно – проблема отвода поднимающихся грунтовых вод стоит остро для ряда районов областного центра.

"Есть жалобы и на не всегда своевременный вывоз мусора – сейчас, в летнюю жару, это особенно актуально", – добавляет начальник отдела благоустройства Муроджон Миргиясов.

Но тут он, в свою очередь, обратил внимание на кругленькую сумму дебиторской задолженности по внесению платы за вывоз мусора. Общая сумма составляет на 1 июня, по его данным, 600 млн. сумов. Причем ряд махаллей имеет задолженность в несколько десятков миллионов сумов: "Сохибкор" – 50 млн., "Маданий маориф" – 41 млн., "Янги йул" – 35,4 млн., "Хакикат" – 25 млн. сумов.

Добавим, что сейчас сбор платы за саночистку передан сходам граждан махаллей, а ежемесячная плата с человека составляет 1000 сумов. Для вывоза мусора, а горожане ежедневно "производят" 250 – 400 тонн бытовых отходов, в наличии имеются 26 машин.

"Есть план приобрести на кредит "Асакабанка" 1,7 млрд. сумов еще 11 мусоровозов, но пока денег от банка мы не дождались. Хотя это предусмотрено постановлением правительства", – досадует Авазхон Абдуллаев.

Еще одна проблема, с которой ежедневно сталкиваются горожане, – бродячие животные, у нас этот вид представлен собаками. В городском управлении благоустройства создан специальный отряд, который и занимается отловом бесхозной живности. Работают здесь три человека – ранним утром и поздним вечером – по телефонным заявкам. Ребята стараются – с начала года отловлено и усыплено 474 потенциально опасных псины.

Надо отметить, что "хозяйство" у городского управления благоустройства обширное и разнохарактерное. Это, в дополнение к упоминавшимся выше, еще и техобслуживание 11 фонтанов, ремонт межквартальных дорог, высадка цветов, декоративных насаждений и прочей флоры, ирригация. Работают в управлении более 100 человек, на плечах которых – обеспечение Намангану приличествующего его статусу областного центра облика.

УЗИНФОРМ