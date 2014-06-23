В Ташкенте прошел практический тренинг для рыбоводов

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня в Ташкенте был проведен практический тренинг о преимуществах ведения форелевого хозяйства на тему "Форелеводство - перспективный вид бизнеса для фермеров Узбекистана", который был организован в рамках совместного проекта ПМГ ГЭФ (Программа малых грантов Глобального экологического фонда) и Института генофонда растительного и животного мира Академии Наук Республики Узбекистан, при поддержке ПРООН.

Основной целью тренинга является вовлечение предпринимателей и фермеров в доходный бизнес рыбоводного хозяйства.

По информации Торгово-промышленной палаты Узбекистана, Программа малых грантов Глобального экологического фонда реализуется ПРООН в Узбекистане с 2008 года, оказывая безвозмездную финансовую помощь в продвижении опыта передовых технологий и практик в устойчивом использовании и управлении услугами биоразнообразия, энергетических, земельных и водных ресурсов. Среди передовых практик, продвигаемых ПМГ ГЭФ в Узбекистане, большое место занимает технология выращивания форели.

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