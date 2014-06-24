В рамках программы "Год здорового ребенка"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня в доме милосердия города Бухары областным отделением фонда "Мехр шавкат ва саломатлик" было организовано мероприятие под названием: "Каждое дитя это чудо, способное поднять весь мир".

Мероприятие было нацелено на оказание материальной помощи детям-инвалидам, пропаганду социальной защиты детей.

В нем приняли участие воспитанники дома милосердия, представители республиканского, областного отделения фонда "Мехр шавкат ва саломатлик", корреспонденты газеты "Узбекистон овози", областного управления здравоохранения, областного управления труда и социальной защиты населения и местных СМИ.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады касательно роли ННО в реализации государственной программы "Год здорового ребенка", сотрудничества ННО региона с государственными организациями в сфере труда, образования и здравоохранения.

Также в процессе мероприятия представители Республиканского фонда "Мехр шавкат ва саломатлик" проинформировали о деятельности фонда и предоставили детям дома милосердия медикаменты на 5 млн. сумов.

Необходимо отметить, что в данном доме милосердия воспитываются 220 детей-инвалидов из 10 областей Узбекистана. При доме милосердия организованы учебные курсы по ткачеству, гончарству, вышиванию и золотошвейному делу.

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