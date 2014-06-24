Узбекская делегация отправилась в Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли во главе с руководителем ведомства Эльером Ганиевым отправилась в Саудовскую Аравию, где с 24 по 26 июня пройдет 39-е ежегодное заседание Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР), в котором принимают участие министры финансов, экономики и планирования 56 стран – членов ИБР.

Помимо участия в форуме члены делегации МВЭСИТ также проведут встречу с президентом Группы ИБР Ахмадом Мухаммадом Али, в ходе которой будут обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества.

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