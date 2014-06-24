В РЦНК прошли мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 22 июня в Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло торжественное мероприятие в честь Дня памяти и скорби, который отмечается ежегодно в России в память о 22 июня 1941 года, когда немецкие войска вторглись на территорию СССР.

По сообщению пресс-службы РЦНК, в ходе мероприятия звучали стихи военных лет и о войне, воспоминания ветеранов войны и трудового фронта. По завершении встречи участники выразили мнение о недопустимости возрождения фашизма.

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