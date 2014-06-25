В Намангане проходит чемпионат Узбекистана по водному поло

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. В Намангане в субботу стартовал открытый чемпионат страны по водному поло. В нем принимают участие 11 команд – 6 мужских и 5 женских. Также в турнире участвует девичий коллектив из Казахстана – из спортклуба детско-юношеской спортивно-технической школы (ДЮСШТ) № 5.

Отметим, что сборная девушек из столичной Республиканской детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва выступает вне конкурса в мужском турнире. Причем весьма успешно. Так, в понедельник они разгромили самаркандских парней из специализированной ДЮСШ – 24:1. самаркандцы пострадали и от наманганской команды СДЮСШ № 23. Хозяева в стартовом матче победили со счетом 19:5. Сборная Наманганской области в свою очередь не нашла аргументов против армейской команды МХСК (ЦСКА) – 3:22. А упорный матч между столичной спортшколой олимпийского резерва и наманганской принес успех ташкентцам – 12:7. А сборная хозяев уверенно разобралась с парнями из столичной СДЮСШОР – 20:6.

Гостьи из Казахстана уступили команде спортклуба "Germes Trismegist" 12:15, зато разгромили команду СДЮСШОР № 23 Намангана – 12:3 и сборную Наманганской области – 13:6.

Соревнования завершатся в четверг.

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