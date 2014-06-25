Шелководы Наманганской области выполнили госзаказ

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Шелководы Наманганской области Узбекистана на днях успешно справились с плановыми обязательствами по производству коконов. Сельчане произвели свыше 2600 тонн ценного промышленного сырья.

Особо отличились труженики Нарынского, Туракурганского, Уйчинского, Учкурганского, Наманганского, Чустского районов.

Как отмечают в областном управлении сельского и водного хозяйства, важнейшими факторами успеха стали и повышение закупочных цен на коконы с 5200 до 6600 сумов, а также растущий уровень локализации производства грены.

В этом году в область, по данным управления, ввезено 22 тысячи коробок грены, а большая часть исходного сырья – 26 тысяч коробок – произведено на предприятиях "Маржон тола" и "Чорток ипаги".

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