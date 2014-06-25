Наставник "Навбахора" удовлетворен итогом первого круга

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. После первого круга чемпионата Узбекистана в высшей лиге наманганский "Навбахор" занимает восьмое место с 16 очками. Главный тренер команды Бахтиер Ашурматов, считает этот результат вполне удовлетворительным.

Также наставник видит причины неудач команды в травмах ведущих игроков. По его словам, не смогли принять участие в последних матчах Мансур Саидов, Юрий Рыжко, Отабек Валиджанов, Рахматулло Бердымурадов. Именно поэтому, отмечает тренер, команда недосчиталась в ряде случаев "своих" очков. Что, естественно, отрицательно отразилось на ее турнирном положении.

Но проблемы "Навбахора" не исчерпываются появлением в "лазарете" целой группы ведущих игроков. Среди болельщиков ходят слухи, что после первого круга эти самые ведущие футболисты могут покинуть "Навбахор". Называются имена Бахтиера Якубова, Мансура Саидова и Юрия Рыжко.

Вот как прокомментировал ситуацию Бахтиер Ашурматов: "У всех названных футболистов заключены с клубом контракты. В любом случае я пока ничего не знаю об их намерениях уйти из команды. Могу сказать, что если финансовое положение клуба будет в порядке, никто никуда не уйдет. Но стоит признать, что тут имеется некоторая неопределенность".

Правда, Бахтиер Ашурматов все же обещает, что ему удастся сохранить костяк команды и бороться не за выживание, а за высокие места: "Будем смотреть на вещи реально, а не фантазировать. Могу только обещать, что "Навбахор" может по итогам сезона занять в чемпионате пятое-шестое место. А это намного лучше результатов последних лет".

Он говорит, что результаты первого круга будут тщательно проанализированы с руководством области, определены конкретные планы. "Если они сбудутся, все будет хорошо", – уверяет Б. Ашурматов.

Надеется рулевой "Навбахора" и на поддержку наманганских поклонников футбола: "Таких болельщиков, как у "Навбахора", нет ни у какого другого клуба в нашей стране. И они заслуживают того, чтобы видеть красивый футбол в исполнении нашей команды".

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